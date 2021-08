Cipollini vince in volata a Chiesanuova

Il portacolori della Fosco Bessi di Calenzano ha regolato con un rush poderoso il folto gruppo rimasto compatto nonostante la salita di Montecarlo. Dietro a Cipollini il ligure De Fabritiis e il massese Stella.

Nel Memorial Maionchi a Chiesanuova Uzzanese Edoardo Cipollini ha messo in fila gli oltre 100 partenti vincendo di forza. Volata irresistibile e quinta vittoria della stagione per il campione toscano allievi che ha vinto il Trofeo Nevio Maionchi-Memorial Nilvo Maionchi, gara di apertura a Chiesanuova Uzzanese della “Giornata Azzurra” poi proseguita con la competizione juniores. L’asperità di Montecarlo dal versante di Poggio Baldino non ha provocato l’attesa selezione e l’arrivo sul rettilineo di Chiesanuova ha visto per protagonista un folto gruppo che l’alfiere della Fosco Bessi di Calenzano ha regolato con un rush poderoso. Dietro a Cipollini il ligure De Fabritiis e il massese Stella.