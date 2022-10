Cinque orti didattici alla primaria “Ricci”

Pietrasanta – Tavoli e sedute in legno, nuova pavimentazione e cinque vasche, una per ogni classe, riempite di terra da orto per sperimentare direttamente le attività di semina, cura e raccolta dei prodotti, il valore della stagionalità e del cibo, da non sprecare: sono pronti, alla scuola primaria “Ricci” del Pollino, gli orti didattici realizzati dall’amministrazione comunale di Pietrasanta nello spazio esterno all’edifico scolastico, nell’occasione reso anche più accogliente e sicuro per i bambini.

“Un’idea proposta da alcuni insegnanti e genitori – spiega Francesca Bresciani, assessore alla pubblica istruzione – che, insieme all’assessorato ai lavori pubblici, abbiamo accolto e sviluppato, sia per migliorare la fruibilità del giardino delle ‘Ricci’, sia per l’esperienza formativa che offre ai bambini la cura diretta di un orto: dalla conoscenza dei cicli e degli elementi naturali, all’impegno e all’importanza del lavoro agricolo, senza dimenticare la parte più socializzante, il fare gruppo per raggiungere un obiettivo, in questo caso la raccolta di un ortaggio o di un frutto”.

Con un impegno di poco superiore a 24 mila euro, iva inclusa, è stata pavimentata la porzione del giardino destinata agli orti, inserendo anche postazioni utili a far sedere e lavorare i piccoli, come in un un’aula a cielo aperto. Poi le cinque vasche “da coltivare” e una risistemazione dello spazio circostante con pulizia e semina di nuovo prato. Le recinzioni di cantiere, posizionate per proteggere le parti seminate dal calpestio, saranno tolte entro la fine della settimana, poi l’area sarà a disposizione dei piccoli agricoltori.