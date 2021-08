Cinghiali,  “Non lasciate scarti alimentari incustoditi”

PROVINCIA – Sempre più cinghiali vicino ai centri abitati. Tanto che la Provincia di Lucca lancia un appello a coloro che abitano vicino alle zone boschive: non lasciate scarti alimentari incustoditi perché attireranno inevitabilmente ancora di più gli ungulati vicino alle abitazioni e alle strade.

A sottolineare il problema e il consigliere delegato alla Polizia Provinciale, nonché sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti.

Tenere lontano i cinghiali serve anche a prevenire la diffusione della Peste suina africana, già arrivata nell’est Europa e in Germania. Si tratta di una malattia fortunatamente non trasmissibile agli esseri umani ma che può risultare letale per gli animali e può mettere in ginocchio il settore dell’allevamento dei suini. Su questo allarme si sta muovendo anche la Regione, che sta approntando uno specifico piano di intervento.