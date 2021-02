Cinghiali, Fantozzi (Fdi): “Sono un’emergenza per agricoltori e automobilisti. La Regione deve correre ai ripari”

Lo chiede il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che sottolinea come, nella provincia di Lucca, si registri un crollo record degli abbattimenti a causa dello stop alla caccia e delle restrizioni sugli spostamenti

Firenze 16/02/2021 – “Ormai la crescita della popolazione degli ungulati è fuori controllo e costituisce un’emergenza per gli agricoltori ma anche per gli automobilisti. Il gravissimo incidente dei giorni scorsi a Gragnano ne è un’eloquente dimostrazione. Il problema va affrontato in modo immediato e determinato. Il numero di cinghiali è destinato a moltiplicarsi visto anche il crollo record degli abbattimenti, a causa dello stop alla caccia e delle restrizioni sugli spostamenti” sottolinea il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi.

“La Regione deve correre ai ripari con azioni concrete, salvaguardando il lavoro degli agricoltori e garantendo la sicurezza sulle strade. La zona arancione ha complicato anche le battute di caccia ma in qualche modo la popolazione degli ungulati va circoscritta. Ci stiamo ritrovando i cinghiali nelle zone a ridosso dei centri cittadini”.