Cinema: il “Pinocchio” di Comencini e la cerimonia di premiazione dei concorsi con il premio “Petrozziello” negli ultimi giorni del Lucca Film Festival e Europa Cinema

Alle 15 la proiezione di Pinocchio, in omaggio a Nino Manfredi, alla presenza di Pier Francesco Bernacchi, Presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi

Lucca, 8 ottobre – Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini, trasmesso per la prima volta nel 1972, in omaggio a Nino Manfredi e la cerimonia di premiazione dei concorsi con la consegna del premio Marcello Petrozziello saranno tra gli eventi speciali della 9/a giornata del Lucca Film Festival e Europa Cinema, in programma sabato 9 ottobre in vari luoghi della città, tra gli eventi di punta del mondo cinematografico nazionale sostenuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

La nona giornata di festival si aprirà a partire dalle 15 con l’omaggio a Nino Manfredi e a Pinocchio, a centoquarant’anni dalla favola di Carlo Collodi scritta nel 1881. Al cinema Centrale, introdotto da Pier Francesco Bernacchi, Presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, sarà proiettato lo sceneggiato Rai “Pinocchio”, di Luigi Comencini del 1972, in versione estesa. Il regista volle dare una visione particolarmente delicata e poetica, restituendo una patina di malinconia all’intera vicenda, nonostante la partecipazione di alcuni attori conosciuti, più che altro, per le loro interpretazioni in ruoli comici. Gli attori protagonisti furono Andrea Balestri (Pinocchio), Gina Lollobrigida (Fata Turchina), Franco Franchi (il Gatto), Ciccio Ingrassia (la Volpe), Vittorio De Sica (il giudice), Lionel Stander (Mangiafoco), Domenico Santoro (Lucignolo) e Nino Manfredi nei panni di Geppetto.

In prima serata, invece, protagonista sarà la cerimonia di premiazione dei concorsi internazionali (lunghi e corti). Una selezione internazionale di 29 film, tra lungometraggi e cortometraggi concorreranno ai premi “Miglior film” della giuria universitaria e “Miglior film” della giuria popolare. Tra le novità di quest’anno la giuria, formata da esperti del mondo della stampa e della comunicazione, che avrà il compito di assegnare il premio “Marcello Petrozziello”, dedicato al noto giornalista lucchese e grande comunicatore, coordinatore dell’Ufficio Stampa e relazioni esterne di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca recentemente scomparso. Una figura che ha rappresentato un punto di incontro fra la passione per il cinema, le strategie legate al mondo della comunicazione e l’impegno per valorizzare la cultura italiana e del territorio lucchese anche all’estero. Il premio andrà rispettivamente sia al concorso lungometraggi e cortometraggi.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito su prenotazione (www.luccafilmfestival.it)

Il Lucca Film Festival e Europa Cinema, presieduto da Nicola Borrelli, negli anni ha omaggiato i grandi nomi del cinema internazionale da Oliver Stone a David Lynch, da Rutger Hauer a George Romero, da Paolo Sorrentino a Willem Dafoe.

