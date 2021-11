CICLISTA INVESTITO DA UNA MOTO – IN CODICE ROSSO AL SAN LUCA

Chiamata delle 11.38 per ciclista investito da moto in via Lupinaia – percorso via Francigena a Lucca e portato in codice rosso al PS di Lucca per trauma agli arti inferiori.

L’uomo ferito ha 67 anni e risulta residente a Genova.

E’ intervenuta per il trasporto al “San Luca” un’ambulanza della Misericordia di Lucca