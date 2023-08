Ciclismo Juniores, Pietrasanta tricolore con Fabio Del Medico

Con il gagliardetto della città di Pietrasanta e una pergamena al merito sportivo, l’assessore allo sport Andrea Cosci ha salutato il neo campione italiano su pista, categoria Juniores, nella velocità e nella specialità del Keirin, Fabio Del Medico, giovane ciclista pietrasantino che, a giugno, ha “sbancato” il velodromo di Dalmine, in provincia di Bergamo.

Fabio, accompagnato da amici e parenti, è stato accolto nella sala del consiglio comunale: “Dal 2016 – ha ricordato Cosci, rivolgendosi proprio al ragazzo – l’amministrazione comunale, per volontà del mio assessorato, conferisce agli atleti pietrasantini che raggiungono obiettivi importanti un riconoscimento. E’ un tributo di affetto e gratitudine non solo per i risultati sportivi, che onorano sempre la nostra città, ma soprattutto per chi, come te, ha fatto dello sport uno stile di vita e, grazie al suo impegno e sacrificio, diventa un esempio positivo per gli altri”.

Diciassette anni, Del Medico (oggi tesserato per il Velo Club Empoli) “pedala” da quando ne ha 4 e i primi chilometri li ha macinati, con il team del Pedale Pietrasantino, sull’anello del “Falcone e Borsellino”, a Marina di Pietrasanta. Il doppio tricolore conquistato sulla pista bergamasca a metà giugno gli è valso la convocazione nella Nazionale di categoria per il Gran Premio di Germania a Cottbus e, anche in quest’occasione, ha dato la “zampata” decisiva per il podio: terzo posto, ancora nel Keirin, dietro al tedesco Rudolph e al francese Capelle.

Fabio ha “ricambiato” l’omaggio dell’amministrazione comunale portando la maglia tricolore conquistata a Dalmine e con la promessa all’assessore Cosci di proseguire con impegno sempre maggiore.