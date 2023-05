CICLISMO FEMMINILE: IL “TOSCANA” TORNA A SERRAVALLE P.SE

La stupenda Rocca di Serravalle torna protagonista al Giro della Toscana Internazionale Femminile di ciclismo.

La storica struttura (detta anche Rocca di Castruccio), risalente ai primi anni del 1300, accoglierà le atlete della 27esima edizione di una delle corse a tappe più longeve, apprezzate e importanti al mondo.

Il piccolo ma affascinante borgo di Serravalle P.se, infatti, sarà la sede dell’arrivo della seconda tappa che partirà da Quarrata, attraverserà la frazione serravallina di Casalguidi dove ci sarà il “Traguardo Michela”, che “regala” secondi preziosi per la classifica generale, posto proprio sotto il murale dedicato a Franco Ballerini.

Da lì ci si sposterà a Cantagrillo per un Traguardo Volante che, invece, mette in palio punti per la speciale graduatoria di specialità (maglia ciclamino).

Le “girine”, insieme alla carovana rosa, poi, proseguiranno verso il paese di Seravalle per il primo arrivo in salita della manifestazione; lo striscione del traguardo sarà posto davanti al Comune, mentre le premiazioni verranno effettuate nello splendido scenario della Rocca Nuova, poche decine di metri dopo.

La seconda frazione del “Toscana” (dal 24 al 27 agosto) quindi, da Quarrata a Serravalle P.se (di 115 km) è in programma per venerdì 25.

“Pensare ad un arrivo in un palcoscenico del genere – ha sottolineato il patron Brunello Fanini – mi fa dimenticare le fatiche che mettiamo nell’organizzare una gara del genere. Ringrazio il Sindaco e gli amministratori che si sono dimostrati molto sensibili a questa manifestazione in particolare e allo sport al femminile in generale”. Il “Toscana” vedrà al via 170 atlete (provenienti da oltre 30 Nazioni) in rappresentanza di 25 squadre, più della metà straniere; in tutto saranno oltre 400 le persone al seguito.

“Da sportivo – gli ha fatto eco il primo cittadino Piero Lunardi – non posso che essere molto contento di questa opportunità. Una occasione per far conoscere il paese a tutta l’Italia e anche oltre i confini; un bel trampolino di lancio per il ciclismo femminile che sta avendo un grande momento di ribalta”.

E’ probabile che il Giro della Toscana f.le venga inserito nel programma dei festeggiamenti per il Patrono di Serravalle.

Il Giro della Toscana Internazionale è dedicato all’indimenticabile campionessa Michela Fanini, figlia del presidente di organizzazione Brunello Fanini.