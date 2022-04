Cibart – “Il Cristo e i due ladroni”: l’opera di Alfio Bichi e Matteo Marchetti impreziosisce Piazza Carducci, a Seravezza

Tutto pronto per l’anteprima della Kermesse estiva di Cibart, che avrà luogo durante il periodo pasquale. Nel centro storico di Seravezza, si potrà ammirare l’opera di Alfio Bichi e Matteo Marchetti “Il Cristo e i due ladroni”.

L’installazione, cosi’ come è stata concepita e allestita, è frutto dell’idea di Tessa Nardini. La tecnica utilizzata anticipa il mud Cibart edizione 2022: il riuso o riciclo dei materiali impiegati per dar vita alle opere di arte contemporanea.

L’Associazione Culturale Cibart, fin dagli esordi, ha promosso l’aspetto comunicativo dell’arte, quello che fa discutere, anche animatamente, e proprio da quei dibattiti iniziano a prendere forma nuove visioni: l’arte in costante evoluzione e rivoluzione attorno all’asse terrestre della creatività.

L’opera a 4 mani, di Bichi e Marchetti, nata dalla giusta commistione fra legno, ferro e vetro, rappresenta l’ascensione, l’ultimo episodio della presenza terrena di Gesu’. L’elevarsi al cielo, però, nell’opera in oggetto, non è inteso solo in senso divino, ma è qualcosa che si pone in stretta comunione con l’uomo.

Gesu’ che fugge dal sepolcro e sale al cielo, dove il sepolcro rappresenta simbolicamente tutto ciò che è male, fino al peccato piu’ grave, il desiderio di uccidere il prossimo tuo, mentre l’ascensione è elevazione, un percorso di purezza e perdono per l’intera umanità.

“Il Cristo e i due ladroni” si presenta, però, come un’installazione in continuo divenire, potrà infatti essere arricchita di preziosi elementi, durante la permanenza in Piazza Carducci, particolari che si amalgameranno con l’opera fino a farla mutare di significato.