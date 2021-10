Cibart – Domenica. 24 ottobre Aperitivo Percorso Arte e Natura alla Festa della Castagna

Domenica 24 ottobre, presso la Festa della Castagna di Azzano, ci sarà l’Aperitivo Percorso Arte e Natura con tutti gli artisti che hanno concorso alla realizzazione dell’inizitiva “I Sentieri dell’Arte” organizzata dall’Associazione Culturale CIbart, lungo le antiche mulattiere della montagna seravezzina.

Una splendida occasione non solo per brindare al successo che ha avuto questa meravigliosa esposizione a cielo aperto, richiamando un gran numero di visitatori italiani e stranieri, ma anche per sancire una stretta e proficua collaborazione con l’Amministrazione Comunale appena insediata e per esporre il progetto a lungo termine che Cibart intende realizzare nel comune di Seravezza, dalla Piana all’Altissimo, ricavandone una cornice unica, dove l’arte avrà un’intimo dialogo con questo meraviglioso territorio, ricco di irripetibili peculiarità.

Il progetto si snoda su tre punti cardine che prevedono questa innovativa e apprezzata idea delle esposizioni permanenti all’aperto, in cui si avvicenderanno artisti diversi, locali e stranieri, per la Piana ci sarà il tema de “La Via dei Marmi”, con installazioni lungo i centri urbani che attraversa. Per Seravezza il teatro espositivo sarà compreso nella triangolazione tra l’area medicea, il Puntone, incontro dei fiumi Serra e Vezza, e il Centro Storico fino a Riomagno.

In montagna il fulcro espositivo si snoderà tra La Cappella e la sottostante area archeomineraria, lungo le antiche mulattiere che collegano le ridenti località incastonate tra le Apuane.

Cibart parteciperà, inoltre, all’allestimento del Natale Seravezzino.