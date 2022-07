Cibart a Seravezza…i numeri della prima sera fanno pensare ad un’edizione tutta da record!

Foto di Andrea Vecchi, Stefano Siani e Lorenzo Verona. Filmato di Gionata Paolicchi.

https://www.youtube.com/watch?v=uv1H2I7CvUk

Nonostante la pioggia in tarda serata, il primo giorno della Kermesse ha dato moltissime soddisfazioni. La gente passeggiava per le vie del centro storico ammirata dalle sculture in esposizione e dalle incredibili performance nel letto del fiume.

Un numero di presenze decisamente eccellente che ha soddisfatto le aspettative degli organizzatori.

Stasera altre grandi performance e la presenza, al Talk Show delle 19.30, del giornalista di Repubblica, Fabio Tonacci, originario della frazione di Azzano. “Un grandissimo onore averlo a Cibart” – commenta il Presidente Matteo Marchetti – “Un conterraneo che tutti noi ammiriamo e seguiamo”.