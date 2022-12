(SENZA CIASPOLE € 20)

Equipaggiamento: Obbligatorio scarponcini da trekking, abbigliamento termico idoneo (da neve), capo anti pioggia e anti vento, almeno 1,5 di acqua, torcia frontale, guanti e cappello.

Cena al sacco

Vi consigliamo termos con bevanda calda, maglia da sotto di ricambio.

📍Per informazioni contattare:

📞 Juka 339 7568511

📞 Isabella 350 1604041 (whatsapp)

(coordinamento ed assistenza guida ambientale escursionista abilitata ai sensi della Legge n°4 del 2013. + ASSICURAZIONE RC)

* Ritrovo ore 17:00 San Marcello Pist.se

LE INDICAZIONI SUL LUOGO PRECISO DI RITROVO VERRANNO INVIATE SUL GRUPPO WHATSAPP DEGLI ISCRITTI

❗️Portare con sé qualsiasi farmaco per allergie varie o qualsiasi altra patologia o esigenza.

⚠️⚠️⚠️ Informare la guida prima dell’Escursione su qualsiasi problema fisico, patologia, allergia o qualsiasi altra situazione possa compromettere la vostra salute e la sicurezza del gruppo.

❗️Al momento del ritrovo chi non avrá l’equipaggiamento minimo richiesto, a giudizio insindacabile

della guida, non potrá partecipare all’escursione. In caso di dubbi, contatta la guida anche il giorno prima.