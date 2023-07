Il Ciambellone è il classico dolce della nonna che con la sua sofficità e morbidezza riesce a mettere d’accordo tutti, grandi e piccoli. Alto e soffice , il ciambellone della nonna ci conquista con il suo profumo , la sua morbidezza e il suo sapore ricco e goloso. Si prepara in poco tempo, ottimo per la colazione e per la merenda, in tanti anni della mia vita non ho mai mangiato un Ciambellone così buono e così soffice! Ecco la mia ricetta..

Ciambellone della Nonna alto e soffice INGREDIENTI 400 g di farina per dolci 00; 200 g di zucchero; 4 uova grandi; 200 ml di olio di girasole; 220 ml di latte intero; 1 bustina di lievito per dolci vanigliato; Un pizzico di sale; la scorza grattugiata di 1 limone

STEP Iniziamo preriscaldando il forno a 180 gradi ed imburrando e infarinando una teglia rotonda per ciambelle di cm 22 cm di diametro; In una ciotola montare le uova con lo zucchero, la vanillina ed un pizzico di sale, deve risultare un composto cremoso; Dopo di che aggiungere l’olio di girasole versato a filo, quindi unire il latte, la farina e il lievito setacciati e montare bene il tutto; Versare il composto nella teglia (che abbiamo imburrato e infarinato), livellare bene e spolverizzare con la granella di zucchero; Cuocere in forno (già caldo a 180 gradi) per 25/30 minuti, state attenti al vostro forno se si dovesse colorare troppo negli ultimi 10 minuti coprire il dolce con un foglio di carta forno e terminare la cottura; Sfornare il Ciambellone e far freddare nello stampo; Trasferire il nostro meraviglioso Ciambellone su un piatto da portata; Finalmente possiamo gustare il nostro fantastico Ciambellone della Nonna, magari accompagnato da un buon caffè o latte per i più piccini! NOTE Conservare il Ciambellone sotto una campana di vetro per 2/3 giorni. Il dolce si può congelare dopo la cottura, una volta raffreddato completamente.

Il Ciambellone può essere aromatizzato con i semi di una bacca di vaniglia, con la scorza di arancia o in alternativa alla scorza di limone. Può essere arricchito con gocce di cioccolato, a voi la scelta per renderlo ogni volta diverso.