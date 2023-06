Ciambellone con yogurt e cacao, un dolce da credenza che si conserva umido e soffice per più giorni e che è ideale per la colazione e la merenda.

Ingredienti per uno stampo di circa 26 cm di diametro

• 200 g di farina 00

• 30 g di cacao amaro

• 150 g zucchero

• 1 bustina di lievito per dolci

• 3 uova a temperatura ambiente

• 150 ml di yogurt bianco

• 30 ml di latte

• 150 ml di olio di semi di arachidi

• gocce di cioccolato e granella di zucchero per decorare

Procedimento

Setacciare la farina, il cacao, il lievito per dolci e tenere da parte.

Con le fruste elettriche alla massima velocità, montare le uova e lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. A questo punto aggiungere lo yogurt e poi, pian piano, le polveri setacciate alternandole con il latte e l’olio di semi. Continuare a lavorare con le fruste fino ad ottenere un composto cremoso e senza grumi.

Versare il composto in uno stampo imburrato e infarinato, distribuire sulla superficie le gocce di cioccolato e la granella di zucchero e cuocere in forno statico già caldo a 200° per 30 minuti. Prima di sfornare, verificare la cottura con la prova stecchino.

