La Ciambella bigusto è la classica torta per la colazione o per la merenda.. soffice, facile e molto veloce da realizzare in casa, perfetta per i piccini ma anche per gli adulti. Si mantiene soffice e morbida per almeno 4-5 giorni, provatela e mi direte che avevo ragione! Questa è la mia ricetta…

Ciambella bigusto alla Nina INGREDIENTI 300 g farina 00 per dolci; 180 g zucchero semolato; 3 uova intere; 130 ml olio di semi di girasole; 130 ml di latte; 1 bustina di lievito per dolci; 70 g di cacao amaro; 1 bustina di vanillina

STEP In una ciotola versare le uova intere e montare con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso; Unire l’olio e il latte a filo e continuate a sbattere fino ad amalgamarli per bene alle uova con lo zucchero; Aggiungere la farina setacciata un pò alla volta, quindi il lievito sempre setacciato; Amalgamare molto bene l’impasto; Imburrare e infarinare una teglia per ciambella da 24 cm e versate 3/4 del composto; Nel composto restante aggiungere il cacao amaro setacciato, amalgamare bene; Versate con molta delicatezza il composto scuro su quello chiaro; Cuocere in forno (già caldo) a 180 gradi per 30 minuti circa ( mi raccomando se dovesse colorarsi troppo aprire il forno solo dopo 20 minuti e coprire con un foglio di carta forno e continuare la cottura); Sfornare, far freddare, trasferire su un bel piatto da portata e servire con un bel caffè o tazza di latte per i piccini.. favolosa!!!! Chef Nina Bellino La ciambella bigusto si conserva per 3-4 giorni, coperta sotto una campana di vetro. Si può congelare, magari a fette da scongelare e scaldare le