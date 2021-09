CIA VERSILIA A “LE STELLE DI PIETRASANTA”

Produttori e aziende agricole di Cia Versilia a “Le stelle di Pietrasanta” edizione 2021, l’evento di alta cucina da venerdì 17 a domenica 19 settembre 2021 in centro storico a Pietrasanta

Saranno proprio i prodotti del territorio ad aprire la manifestazione venerdì 17 alle 16 in piazza del Duomo. Tra i protagonisti l’olio di Giovanni Bianchini e l’azienda La Gacciola con formaggi bio di capra, mucca e pecora all’interno del mercato dei sapori di campagna. Intorno chef stellati del territorio e d’oltralpe si sfideranno ai fornelli, tra showcocking, degustazioni e talk show.

“Promuovere i prodotti che arrivano dalla terra e dal lavoro di agricoltori ed allevatori in una manifestazione di alta cucina è fondamentale – spiega Massimo Gay, responsabile CIA Versilia – le materie prime di qualità sono la base di qualsiasi ricetta gourmet, i nostri prodotti sono in grado di fare la differenza in tavola”.