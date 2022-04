Ci tengo molto a fare dei ringraziamenti per come si è giunti alla scoperta dei “furbetti del reddito di cittadinanza”.

Il Comune, che non decide a chi va il reddito di cittadinanza, ha il compito, su richiesta di chi fa i controlli, di verificare la veridicità dei dati anagrafici di chi presenta domanda. Questo è quello che abbiamo fatto, coadiuvando le Forze dell’Ordine nello scoprire le persone che non erano titolate a ricevere il sussidio.

Per questo, ringrazio il personale degli uffici, in particolare quello dell’anagrafe, per l’attenzione e la dedizione al proprio lavoro.