Ci tengo a fare chiarezza, dal momento che tra commenti e voci riportate c’è tanta confusione.

Nel parlare di zona rossa legata ad attività rivolte al pubblico non mi sono mai riferito, nella maniera più assoluta, a bar, pizzerie, ristoranti o simili. Ho parlato di un caso sfortunato e di un’occasione pubblica in cui persone contagiate potrebbero, sempre per casualità e sfortuna, essersi inserite in una filiera di contagio (occasione non riconducibile a bar, pizzerie, ristoranti o simili). Non accetto che mi si mettano in bocca cose che non ho mai detto né scritto.

In questo anno, ma non solo, l’amministrazione da me guidata è venuta incontro, a più livelli, alle esigenze delle attività commerciali: contributi diretti e indiretti, sgravi Tari, suolo pubblico gratuito, e per il 2021 abbiamo 80.000 euro già stanziati di bilancio. Complessivamente si arriva vicino ai 200.000 euro.

In proporzione abbiamo fatto dieci/venti/cento volte in più dello Stato.

La mia vicinanza alle attività chiuse e/o colpite è totale. Lo è sempre stata e sempre lo sarà. Comprendo perfettamente le loro sofferenze e sono ogni giorno in empatia con quanto stanno vivendo. Chi mi conosce, chi mi ha visto agire sulle cose, sa esattamente quanto tenga a determinate attività ed ai loro destini, che sono inscindibilmente legati al destino della comunità.

Insieme abbiamo affrontato la traversata e insieme torneremo alla normalità.

PATRIZIO ANDREUCCETTI