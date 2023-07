Ci sono ancora dei posti disponibili per “Il mare per tutti”,

Ci sono ancora dei posti disponibili per “Il mare per tutti”, l’opportunità riservata alle famiglie a basso reddito (con ISEE non superiore ai 15 mila euro annui), residenti sul territorio comunale, che potranno frequentare la struttura comunale a Vittoria Apuana nei giorni di sabato e domenica.