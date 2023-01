Ci sono agenzie che promettono di ridurre i debiti che le persone hanno con le banche o l’agenzia dello stato,

Aducons Law e Food lancia l’allarme su agenzie di intermediazione dei debiti

Persone senza scrupolo che promettono risultati impossibili e lasciano poi dopo aver preso i soldi lasciano le persone in guai più grossi di prima

Ci sono agenzie che promettono di ridurre i debiti che le persone hanno con le banche o l’agenzia dello stato, che dopo essersi fatte pagare, in realtà non fanno niente e lasciano i loro clienti in guai peggiori in cui erano prima.

Sta accadendo anche ad alcuni lucchesi che si sono poi rivolti alla nostra associazione per riuscire a salvare il salvabile, dopo si sono sono ritrovati con cifre impossibili da saldare.

Attenzione queste presunte agenzie di mediazione proliferano su internet, hanno siti invitanti, contattano spesso i futuri clienti via telefono, mail e whatapp, ma nei fatti, non fanno niente se non incassare denaro e mettere ancora di più nei pasticci i malcapitati. In alcuni casi, ti suggeriscono di non pagare più le rate dei prestiti, nemmeno dei mutui, accesi con banche e società creditrici. In un caso un lucchese aveva sottoscritto con questa agenzia un contratto vessatorio, e dopo essersi fatta intestare delle cambiali, ha suggerito alla persona in questione di non pagare più i mutui del prestito per la casa. L’agenzia ha continuato a suggerire di non pagare nemmeno dopo i solleciti delle banche, affermando che si stavano occupando della cosa.

In realtà l’agenzia ha solamente chiuso il contratto, così che il malcapitato di fatto avrebbe dovuto restituire immediatamente i prestiti, mentre l’agenzia non si stava occupando in nessun modo del suo caso. Il risultato che adesso il cliente ha capito di essere incappato un una situazione davvero difficile, segnalato dal sistema bancario come cattivo pagatore non ha nemmeno più la possibilità di fare richiesta di altri prestiti per saldare le somme di diverse centinaia di migliaia di euro di debiti a cui gli viene chiesto di far fronte. Queste agenzie sono state già multate dall’Antitrust, ma continuano ad operare. Stiamo chiamando a raccolta altri cittadini che sono finiti in situazioni simili per approntare la loro difesa e salvare il salvabile. La nostra sede di via Vittorio Emanuele a Lucca è aperta basta prendere appuntamento.