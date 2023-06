Ci siamo, ormai manca poco al Solstizio d’estate e allora come ogni anno si ritorna a Pruno

Ci siamo, ormai manca poco al Solstizio d’estate e allora come ogni anno si ritorna a Pruno sabato17 e domenica 18. Due giorni 2 escursioni per dare modo a tutti di partecipare o il sabato o la domenica. Il Sole, simbolo cosmico è la stella venerata in tutte le civiltà antiche in quanto motore della vita sulla Terra. In alcuni paesi “visionari” Apuani, come nel vecchio borgo di Pruno di Stazzema, viene osservato ogni anno durante il periodo del Solstizio d’Estate il passaggio del Sole nel monte Forato come una doppia alba. Culti e Tradizioni sono legati al tempo circolare che ritorna, in particolare al giorno di S. Giovanni Battista, alla rugiada raccolta all’alba del Solstizio per preparare antichi rimedi a base di erbe consacrate al Sole, rispettando così la ciclicità della natura nei suoi giorni di massimo vigore. Sabato si visiteranno alcune località sopra Pruno, domenica la stupenda cascata dell’acquapendente e le incisioni rupestri di Trogna con i suoi 43 Pennati, di cui alcuni cristianizzati scoperti da Stefano, la guida che vi accompagnerà. A breve l’evento sulla pagina fb di Apuantrek