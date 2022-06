Ci siamo! La campagna elettorale sta per giungere al termine, e noi di Europa Verde siamo estremamente orgogliosi

Ci siamo! La campagna elettorale sta per giungere al termine, e noi di Europa Verde siamo estremamente orgogliosi di aver presentato una nostra lista indipendente a Lucca, a sostegno del candidato Sindaco Francesco Raspini. L’abbiamo fatto perché come ecologisti sentiamo la responsabilità di dover introdurre l’ecologismo nella politica a tutti i livelli, a cominciare da quello locale, e su tutte le scelte, perché la crisi climatica non aspetta, e per affrontarla serve un partito ecologista DI GOVERNO, a tutti gli effetti. Come già espresso più volte negli ultimi mesi, la nostra azione politica a Lucca si baserà sul raggiungimento dell’obiettivo Lucca Carbon Neutral 2030, e per raggiungerlo sarà necessaria una svolta ecologista decisa. Sviluppo di una mobilità dolce e condivisa: mezzi pubblici più frequenti ed economici, piste ciclabili più interconnesse e sicure per minimizzare il numero di veicoli a motore circolanti; un piano per aumentare e proteggere sempre meglio tutte le aree verdi presenti sul territorio comunale, che fanno letteralmente respirare la città; una gestione razionale del patrimonio edilizio già esistente, pubblico e privato, per azzerare il numero di aree dismesse con l’obiettivo di riutilizzarle per favorire l’aggregazione sociale e la cooperazione all’interno della cittadinanza. Queste, e molte altre ancora, sono le idee che cercheremo di applicare una volta entrati in Consiglio Comunale, sempre con atteggiamento propositivo, razionale e scientifico, basato sulle analisi delle problematiche del territorio, e mai su pure velleità.

Inoltre, dopo essere stati determinanti per la vittoria al primo turno della Sindaca Sara D’Ambrosio ad Altopascio, siamo molto felici di farlo anche in un altro comune della Provincia di Lucca: a Camaiore, infatti, sosteniamo la candidatura di Giorgio Silicani, per la lista civica Rinnovamenti, inserita nella coalizione del candidato Sindaco Marcello Pierucci. Giovane attivista e coordinatore dell’associazione civica Insieme si può per Camaiore, da anni Giorgio promuove l’ecologismo nel suo Comune, organizzando eventi di raccolta rifiuti. Come sempre, sono queste le esperienze che come Europa Verde vogliamo valorizzare, dal livello territoriale fino al livello nazionale, continentale e mondiale!

Buon voto a tutte e tutti!

Luca Fidia Pardini, Marta Glenda Lugano

Co-portavoce Europa Verde – Verdi Lucca

