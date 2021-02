Ci siamo: i lavori alla frana del Brennero sono iniziati e proseguono.

Ora è importante che procedano in maniera efficace e secondo i tempi su entrambi i fronti, sia quello lato monte che quello lato fiume. Noi vigileremo e per tutto ciò che servirà saremo collaborativi.

La strada deve essere riaperta in sicurezza il prima possibile: ne ha bisogno l’economia delle nostre attività, ne ha bisogno in generale la qualità della vita di tutta la Valle del Serchio.

Chiaramente, come più volte detto, non ci fermeremo qua: diventa fondamentale portare avanti il progetto di messa in sicurezza del tratto tra Anchiano e Chifenti e condividere il miglioramento complessivo della viabilità tra Borgo e Bagni di Lucca.

Ringrazio tutte le istituzioni che stanno collaborando, anche i cittadini che ci sostengono nelle richieste.

Tutti insieme siamo più forti

PATRIZIO ANDREUCCETTI