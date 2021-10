Ci siamo … Halloween edizione 28 …

da una piccola festa tra amici al circolo nel 1994 … ai primi tunnel sempre al circolo poi in successione in via degli Orti, in piazza dei Macelli, in piazza della ex Standa, finendo al sito della ex Standa … dalla prima rappresentazione del patto demoniaco di Lucida Mansi (1997) interpretata nelle varie edizioni da Veronica Baccetti con lo storico diavolo Michele Amaducci, da Tess Iacconi e infine da Laura Mugnaini insieme a David … alla fase dei grandi ospiti inaugurata nel 2004 con la conferenza di Vittorio Sgarbi (“Il diavolo nell’arte”) e seguita con Platinette (2005), Ceccherini (l’anno della sua espulsione dall’isola dei famosi), il Valentino nazionale (alias Dario Ballantini), poi Dario Bossari , Bombazza Brumotti e Otelma… ancora … i primi fuochi di artificio sul Ponte del Diavolo (1998), le collaborazioni con i Comics (mostra su Dylan Dog) … da 50 amici a 35.000 presenze nei massimi del 2002/2003/2004/2005 … una magnifica avventura di un piccolo paese ed un gruppo di giovani … tanti ricordi … il diluvio notturno del 1999 e la mattina del 1 novembre a spazzare via roma e via umberto …

(non c’era ancora il servizio di raccolta dei rifiuti di sistema ambiente) … poi l’edizione che ho dovuto annullare per l’ennesimo diluvio accompagnato da un allarme meteo e piena del Serchio (ricordo la delusione sul volto dei ragazzi e degli ambulanti riuniti nell’ingresso del Comune) … ancora … l’edizione che abbiamo spostato (per la prima ed unica volta …), sempre per il maltempo (con stipula di mutuo bancario per recuperare le spese ormai fatte ) al giorno della commemorazione dei defunti, il 2 novembre (ricordo la telefonata a Don Francesco … vabbè … ho fatto anche questa…) … le litigate con il Prefetto , la commissione provinciale pubblico spettacolo, le telefonate dei sindaci garfagnini imbestialiti perchè si bloccava il traffico della valle per ore , le discussioni con gli abitanti dello stabile ex Stanza alla fine consenzienti… Le polemiche pseudo religiose da una parte e sul bilancio di Borgo Eventi di cui ero presidente dall’altra (doppia veste …) … in ultimo … la folle intervista a ceccherini (anno 2006) …lui totalmente assente … una piazza stracolma che lo invoca prima e lo caccia dopo … poi circa 1 ora e mezzo steso nella sala consiliare !!…. il tutto ripreso da Striscia la Notizia …. insomma … di tutto e di più !! Insomma pagine memorabili … ma ora serve una nuova fase costituente … nuova linfa … più teste, più mistero, più fascino, più associazioni ed un po’ meno porchettari … la festa è nuovamente ad una fase di fine ciclo … servono idee fresche , attrattive … servono scintille e giovani menti … serve coraggio, prendersi dei rischi e delle responsabilità !! Quando abbiamo iniziato la festa si faceva solo qui … oggi è ovunque … paesi , locali … serve un nuovo salto di qualità …

FRANCESCO POGGI