Ci siamo, domenica prende il via la 48° edizione del Carnevale dei ragazzi di Valdottavo.

Ci siamo, domenica prende il via la 48° edizione del Carnevale dei ragazzi di Valdottavo.

Festa, creatività, fantasia, voglia di stare insieme. Per me ogni anno è un’occasione speciale, un’occasione che mi porto nel cuore.

Grazie di cuore al Comitato Valdottavo per la perfetta organizzazione!