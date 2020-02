Ci ha lasciato il Dr. Giorgio Storietti – Un pezzo di storia dell’Alta Versilia se ne va con lui!

Aveva iniziato la sua attività nel ‘58, nel Comune di Stazzema. Tra Arni, Levigliani, Terrinca e Ponte Stazzemese, qui aveva rivestito la carica di Ufficiale Sanitario. Nei ricordi di chi è stato suo paziente rimane l’immagine del valido medico, con una grande capacità di ascolto ma prima di tutto una persona di gran cuore, su cui si poteva sempre contare.

Un giovane aspirante medico, il Dr. Luigi Santini, lo conobbe nel 1970 assieme ad un collega, quando il Dr Storietti abitava a Le Mulina, da lì nacque una sincera amicizia professionale.

Dopo 40 anni di servizio, assieme al collega, Dr. Luciano Carnicelli, scomparso anche lui a maggio scorso, erano diventati i punti di riferimento presso il Primo Soccorso di Seravezza, aperto a seguito dei disagi creati con la chiusura dei tanti piccoli ospedali come il Campana.

Un uomo che ha dato moltissimo per la sua comunità, come medico, come marito e come padre. Commovente il ricordo che la figlia Paola, insegnante della Scuola Primaria di Ripa, affida alla sua pagina social, accompagnandolo con una foto che lo ritrae insieme alla madre, in un momento di gioia, uno scatto che narra di grande complicità e profondo amore reciproco.