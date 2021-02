RIPULITURA TOTALE DEL LAGHETTO DEI CIGNI: UN OBIETTIVO IN CUI ABBIAMO CREDUTO. ASSURDE LE CRITICHE”

CHRISTIAN MARCUCCI, RESPONSABILE DI FDI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E ANIMALI RIGETTA LE POLEMICHE SULL’INTERVENTO PREVISTO

“La ripulitura totale del Laghetto dei Cigni è un’opera importante, assurdo il comportamento di chi non vuole vedere oltre”.

Christian Marcucci, responsabile del dipartimento Tutela Territorio e Animali del Circolo Viareggio di Fratelli d’Italia, evidenzia l’importanza

di tale operazione, alla luce delle pesanti critiche arrivate da chi, quel lavoro proprio non lo condivide, lanciando una serie di obiezioni sui social.

“Tutti sanno che il dipartimento Tutela Territorio e Animali del Circolo Viareggio di Fratelli d’Italia si è sempre messo a difesa del laghetto, ha sempre denunciato le varie problematiche _ premette Marcucci _ quindi prima di tutti abbiamo evidenziato che non andava bene lo stato in cui erano tenuti gli animali, che lo spazio andava svuotato e ripulito, che l’amministrazione invece se ne disinteressava. Ora tramite la stampa e post continui sui social, siamo riusciti a far muovere la macchina per dare il via ai lavori, cosa non facile dato che è stato necessario coordinare i vari enti coinvolti. Ma nonostante tutto questo, qualcuno ha da ridire. Le cose non si possono fare con leggerezza, vanno fatte con giudizio, specialmente quando si ha a che fare con la vita degli animali. Come documentato, questi saranno gestiti da realtà professionali che li prenderanno in carico e li accudiranno fino alla fine dei lavori. Qualcuno pensa forse che era meglio parcheggiarli in una recinzione posticcia?

Quindi polemizzare anche quando si riesce ad ottenere cose che per anni sono state richieste e mai ottenute, mi sembra che abbia poco senso:

capisco che c’è una persona che dedica parte della propria vita ad accudire gli ‘abitanti’ del laghetto e che non vederli per qualche giorno, il tempo di fare i vari lavori, possa crearle dolore, ma bisogna capire che tutto quello che viene fatto è solo per il benessere degli animali, anzi dovremmo essere felici che il laghetto ritornerà pulito e un ambiente idoneo per i nostri amici. Polemiche sterili o azioni disperate non portano del bene, ma anzi, potrebbero pregiudicare tutti gli sforzi fatti finora, trovando l’alibi di non far fare i lavori attesi da anni”