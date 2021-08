VIAREGGIO – CHIUSURA VIALE DEI TIGLI NEL FINE SETTIMANA

DONDOLINI (FDI): “BASTA CON LA DEVIAZIONE DEL TRAFFICO SU VIA INDIPENDENZA, I RESIDENTI SONO ESASPERATI. IL SINDACO RIVEDA SUBITO LA SCELTA”

“I residenti di via Indipendenza, tra via Comparini e via Corridoni, sono esasperati dalla deviazione della circolazione per la chiusura del viale dei Tigli ogni fine settimana. Il sindaco riveda urgentemente questa scelta”

Marco Dondolini, consigliere di FdI, parla di situazione ‘insostenibile’ e ‘pericolosa’ visto che i mezzi imboccano la strada a gran velocità.

“Nel weekend _ spiega il portavoce di Fratelli d’Italia _ si ripete il travaglio per i residenti di via Indipendenza perchè l’amministrazione continua a chiudere viale del Tigli anche nel tratto tra via Corridoni e via Comparini: non ci sarebbe bisogno di tale interdizione perchè la distanza fino a viale Kennedy a Torre del Lago è di 4 chilometri e rappresenta un percorso accattivante per famiglie con bambini, per gli amanti della bici e per chi vuole godere di un polmone verde. Senza condannare i residenti di via Indipendenza a subire queste periodiche angherie. Tra l’altro _ incalza

Dondolini _ la strada è in condizioni pietose: senza marciapiedi, dissestata e con necessità di essere asfaltata per essere considerata in sicurezza.

E sussiste anche il pericoloso affaccio delle vie perpendicolari a via Indipendenza, proprio nel tratto Corridoni-Comparini, come via Orzali, Volpi, Bezzecca, Corridoni che sono i punti di accesso/uscita per gli abitanti del quartiere residenziale del Campo d’Aviazione. Quanto deve continuare questo scempio? Se il sindaco è così convinto di chiudere viale dei Tigli, lo faccia da via Comparini a viale Kennedy perchè via Indipendenza è diventata un’autostrada a velocità incredibili. Chiedo che questo sia l’ultimo weekend che si verifica una cosa del genere. Da un anno lamentiamo questo disagio ed è giunta l’ora che Del Ghingaro ascolti i suoi cittadini”.