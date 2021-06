Chiusura notturna del servizio 118 di Piazza al Serchio Un altro pezzo di sanità che viene smantellata

Dopo il trasferimento del servizio dialisi da Castelnuovo all’ospedale di Barga, che ci vide soli a manifestare e raccogliere più di un migliaio di firme dei cittadini dell’Alta Garfagnana, contro il provvedimento sfociato poi in una formale denuncia da parte del sottoscritto a nome dei pensionati dell’Alta Garfagnana, alla Procura di Lucca, per la mancanza dei fondamentali requisiti richiesti dalla normativa regionale in materia e che ancora non si è degnata almeno di verificare l’autenticità di quanto denunciato.

Visto che tutto poi è passato nella più completa indifferenza dei politici che allora chiesero e ottennero delega dagli elettori a rappresentare i loro interessi.

Forse per i dirigenti regionali interessati, sono maturati i tempi per la fase due.

Si è cominciato col togliere il medico del 118 di Piazza al Serchio, nel periodo notturno, impedendo così alle ambulanze di svolgere il proprio servizio di notte, anche se trattasi di fatti gravi come incidenti stradali, infarti ecc.

Poi passeranno alla fase tre, che riguarda il reparto di cardiologia, un lavoro iniziato già da tempo, privandolo del primario e di più della metà del personale medico, costringendo l’attuale responsabile a farsi carico di assicurare il servizio notturno.

Sul reparto di radiologia si sta già da tempo lavorando, tanto che, anche per una semplice radiografia, già da ora per i tempi di attesa, bisogna ricorrere a l’ospedale di Lucca, o a strutture private. A questo punto raggiunti gli obiettivi prefissi ci sentiremo dire “Non ha più senso tenere aperta una struttura di quelle dimensioni , Tanto vale chiuderla e non parlarne più”.

Ora viene spontanea la domanda dei garfagnini dell’Alta Garfagnana che sono rimasti: Ma di quei 200 miliardi concessi dall’Europa all’Italia, buona parte dei quali destinati alla sanità, specie quella territoriale. Sarebbe interessante sapere dai nostri politici che ci rappresentano nelle istituzioni regionali e nazionali, se si rendono conto del danno sociale ed economico che apporterebbe, se il progetto di qualche cervellone della sanità regionale andasse in porto, per questa già disastrata comunità montana.

lo S.P.I. – C.G.I.L. Alta Garfagnana

(Sergio Tortelli)

Piazza al Serchio Lì 21/06/2021