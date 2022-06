CHIUSO IL PONTE DI SAN DONNINO A PIAZZA AL SERCHIO

I Vigili del fuoco del comando di Lucca, sono intervenuti alle 17:10 presso il Ponte San Donnino sulla SR445 nel comune di Piazza al Serchio, per la verifica strutturale del ponte composto da tre campate in cemento armato, dove risulta un abbassamento di circa 15 cm.

La circolazione è stata immediatamente interdetta.

Sul posto la squadra giunta dal distaccamento di Castelnuovo Garfagnana, il Funzionario VF, il Sindaco e i tecnici della Provincia per le

Verifiche e gli eventuali provvedimenti da mettere in atto.