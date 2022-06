CHIUSO IL CASELLO DI LUCCA EST PER UNA NOTTATA

LUCCA — Casello di Lucca Est della A11 Firenze-Pisa nord chiuso in uscita per chi proviene da Pisa per un’intera notte, dalle 22 di martedì 14 alle 6 di mercoledì 15 Giugno.

A darne notizia è Autostrade per l’Italia, e il provvedimento è necessario per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, previste appunto in orario notturno.

In alternativa, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire alla stazione di Lucca ovest, sulla A12 di competenza Salt, Società Autostrada Ligure Toscana.