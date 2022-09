CHIUSO IL CASELLO DI ALTOPASCIO PER LAVORI

Sulla A11 Firenze- Mare, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di venerdì (30 settembre) alle 6 di sabato 1 ottobre, sarà chiusa la stazione di Altopascio, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze.