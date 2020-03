 chiusi tutti i cimiteri di Pescaglia.

Care concittadine e cari concittadini,

ho appena firmato un’ordinanza con la quale ho chiuso fino al 3 Aprile, salvo proroghe, tutti i #cimiteri del nostro Comune.

Insieme a molti altri sindaci abbiamo ritenuto necessario adottare questo provvedimento. Siamo nel bel mezzo di una di una gravissima pandemia da COVD-19 e vanno limitate tutte le occasioni di trasmissione del contagio.

Torneremo a visitare i nostri cari quando tutto questo sarà passato. Adesso è importante #stareacasa riducendo al minimo le necessità di spostamento.

Come vi dicevo stamani, per essere sempre aggiornati sui comportamenti leciti, seguite la pagina delle FAQ del Governo (che è in costante aggiornamento).