 chiusi i parchi a Porcari, Altopascio e Montecarlo

PORCARI – Nella tarda serata di giovedì la comunicazione del sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari di chiudere tutti i parchi per ridurre e contrastare la diffusione dei casi di covid sempre più numerosi negli ultimi giorni. Divieto di stazionamento nelle aree pubbliche siano esse parchi o piazze.

Interdetti anche i giochi per bambini e le panchine.

È invece consentito il transito nelle aree pubbliche, la possibilità quindi di portare fuori il cane o di uscire per fare una camminata o attività sportiva. È questo in sintesi questo il contenuto dell’ordinanza adottata dai Comuni di Altopascio, Porcari e Montecarlo, come ulteriore misura restrittiva per contenere la diffusione del contagio da Covid 19. L’atto è entrato in vigore da oggi venerdì 12 marzo a Montecarlo e Porcari, mentre Altopascio lo renderà effettivo da sabato 13 marzo. Per tutti e tre i Comuni l’ordinanza resterà attiva fino al 21 marzo, salvo eventuali proroghe in base all’evoluzione del contesto epidemiologico.

Una decisione congiunta e forte, quella presa da Sara D’Ambrosio, sindaco di Altopascio, Leonardo Fornaciari, sindaco di Porcari, e Marzia Bassini, vicesindaco di Montecarlo. Lo scopo è quello di evitare di evitare occasioni di assembramento e di ritrovo tra i cittadini fino a quando la situazione non tornerà più tranquilla. Nei tre territori, infatti, il dato sui contagi registrati negli ultimi giorni è preoccupante: ad Altopascio, come a Porcari e a Montecarlo il numero è al di sopra della soglia dei 250 casi ogni 100mila abitanti sui sette giorni e si è reso quindi necessario prendere ulteriori provvedimenti restrittivi.

