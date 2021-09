Chiusa la gara per il progetto esecutivo dello stadio dei Pini

VIAREGGIO – E’ iniziata la lunga procedura che portera’ al rifacimento dello stadio di Viareggio. Il comune investe sul progetto circa 5milioni di euro ma per le opposizioni l’iter sarebbe partito con il piede sbagliato e lunghissimi i tempi per vedere la fine dei lavori.

Un nuovo passo verso il rinnovo definitivo dello stadio dei Pini. Il comune ha infatti annunciato che si è conclusa la gara per la progettazione, adesso devono decorrere 4 masi per la consegna del progetto esecutivo, che andrà validato, dopodiché andranno in gara i lavori.

“Una volta approvato il progetto esecutivo e indetta la gara – ha spiegato il sindaco Giorgio del Ghingaro – provvederemo a richiedere alla commissione di vigilanza una iniziale riapertura condizionata alle prescrizioni del caso, in modo da poter far ripartire alcune attività sportive”. L’intervento di messa in sicurezza dello stadio è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche approvato a dicembre 2020 con uno stanziamento da circa 5milioni di euro per la ristrutturazione della tribuna, il rifacimento delle gradinate, le torri faro e la manutenzione dell’area interna e degli spogliatoi. Per le opposizioni l’iter è partito male e i tempi di realizzazione saranno lunghissimi: “In campagna elettorale il comune ha abbattuto la gradinata parlando di affidamenti diretti – ha commentato il consigliere di FdI Marco Dondolini – mentre fra aprovazioni, progettazioni e gare ci vorranno anni per riavere uno stadio a Viareggio”.