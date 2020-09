Per consentire i lavori di realizzazione del nuovo cavalcavia della via Pisanica e del collegamento alla viabilità esistente Salt (Società Autostrade Ligure Toscana) ha comunicato che sarà necessario chiudere il tratto autostradale in entrambe le direzioni tra sabato 19 e domenica 20 settembre.

“Comunichiamo – scrive Salt – che, per lo svolgimento dei lavori in oggetto, dovrà essere chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto autostradale dell’A12 compreso tra le stazioni di Versilia e Viareggio. La chiusura interesserà anche l’intersezione tra la Diramazione A11 Lucca Viareggio e l’A12. L’intervento è previsto tra le ore 21.00 del 19/09 e le ore 7.00 del 20/09/2020. La chiusura del tratto autostradale sarà realizzata con la segnaletica prevista dal Nuovo Codice della Strada, dalle normative vigenti e come prescritto in apposita ordinanza allegata; sarà preavvisata con pannelli a messaggio variabile e cartellonistica provvisoria. Gli utenti potranno utilizzare il percorso alternativo attraverso le stazioni di Versilia e Viareggio, la SS1 Aurelia e la viabilità di collegamento (v. Unità d’Italia)”.