È temporaneamente chiusa al transito la strada Provinciale S.P. 69 Colle Careggine all ‘altezza del bivio per la Fortezza di Monte Alfonso, a causa di un incidente causato da un Autoarticolato, in attesa della rimozione del mezzo. Sul posto in attesa dell ‘ arrivo della Gru, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile del Comune di Castelnuovo con l ‘ Ass. Bechelli e la Provincia