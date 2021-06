chiudono domani le iscrizioni alla “Camminata del Pellegrino”

Promozione del territorio: chiudono domani le iscrizioni alla “Camminata del Pellegrino” in programma domenica 27 giugno

Ci si può iscrivere entro domani (venerdì 25 giugno) alla “Camminata del Pellegrino” promossa dall’Ufficio Sport del Comune di Seravezza e dall’Associazione Amici della Francigena per domenica 27 giugno alle ore 8:30. L’iniziativa si tiene in concomitanza con l’inaugurazione del nuovo oratorio parrocchiale di Ripa, posto proprio lungo il tratto seravezzino della Via Francigena. La Camminata offre l’opportunità di scoprire un tragitto panoramico tra Ripa e il centro storico di Seravezza. I partecipanti saranno accompagnati e riceveranno alcune spiegazioni dei luoghi più significativi fra quelli interessati. La partecipazione è gratuita ma è necessario prenotare in anticipo telefonando al 349 8814734 oppure al 338 1681591.