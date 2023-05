Chiude due giorni alla settimana lo sportello della BVLG a Pontestazzemese

Il Sindaco di Stazzema: ‘Togliere servizi in montagna significa farla morire’

Lo sportello della BVLG di Pontestazzemese chiuderà a partire dal 5 giugno prossimo per due giorni settimanali, il mercoledì e giovedì: lo comunica il sito della Banca. Commenta così il Sindaco di Stazzema Maurizio Verona:

‘La notizia che la banca di credito cooperativo della Versilia, della Lunigiana e della Garfagnana chiuderà per due giorni alla settimana lo sportello dì Pontestazzemese è una notizia estremamente negativa e che, a mio giudizio, va contro lo spirito su cui si fonda la Banca stessa. Questi dirigenti stanno tradendo anche i presupposti e i principi su cui questa banca è nata e si è evoluta, ovvero essere una banca del territorio, una banca cooperativistica, una banca che era vicina anche ai territori marginali. Un principio che aveva difeso quando si era espansa nei territori della Garfagnana e della Lunigiana e quando aveva mantenuto il presidio di Pontestazzemese, nel momento in cui aveva chiuso l’altra banca che era presente ovvero la Banca Toscana poi Monte dei Paschi di Siena. Quello della BVLG è l’unico sportello rimasto, dove molti dei cittadini depositano la pensione e molti altri fanno le operazioni. Questa chiusura parziale è una umiliazione delle aspettative di questi cittadini. Dispiace anche aver appreso la notizia dal sito della Banca e spero che alla mia voce si associ quella di tanti cittadini e soci di Stazzema della banca stessa per manifestare la contrarietà a questa scelta che va contro i cittadini delle aree più deboli che sono i cittadini delle aree della montagna e contro il principio della sussidiarietà. Non si dica che è una conseguenza della mancanza di risorse perché alcuni giorni fa la BVLG ha approvato un bilancio con un utile sostanzioso. Chiudere un servizio, seppur parzialmente, è uccidere un territorio, perché senza servizi si va verso lo spopolamento e l’abbandono. Ringrazio i sindaci degli altri comuni della Versilia Forte dei Marmi, Seravezza, Viareggio, Massarosa e Camaiore che a seguito di un mio messaggio mi hanno risposto dando solidarietà e che si sono dichiarati disponibili a chiedere al presidente della Banca un ripensamento verso una scelta che non porta benefici, ma solo una sensazione di abbandono e una sfiducia in questo territorio’.