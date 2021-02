Negli stessi giorni e con gli stessi orari viene istituita

laviabilità alternativa, da e per Altopascio: per chi viene da Lucca, la strada alternativa prevede l’immissione in via Torino dalla via Romea, si prosegue in direzione via Poggio Baldino e poi sulla provinciale Mammianese e da fino al viale Europa.

Per coloro che sono diretti verso Lucca, invece, la viabilità alternativa prevede lo stesso percorso, ma al contrario: quindi via Mammianese, via Poggio Baldino, via Torino, da dove immettersi per riprendere la via Romea. Per rendere più scorrevole il transito, l’intersezione tra via Torino e via Francesca Romea sarà regolata dal semaforo.