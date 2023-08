Chiostro Sant’Agostino Pietrasanta – INTERVISTA AL CERVELLO SHOW

Venerdì 18 Agosto ore 22.00

Venerdì 18 agosto alle ore 22 nel Chiostro di Sant’Agostino a Pietrasanta andrà in scena Intervista al Cervello Show. Strani esempi di funzionamento del nostro principale organo porteranno lo spettatore a spassarsela, ma in maniera intelligente perché la parte comica è perfettamente bilanciata da veri fascicoli medici tratti dal libro del professore Ubaldo Bonuccelli. Insieme a Fabrizio Diola, l’inseparabile Dino Mancino. Il pianista che Giorgio Panariello ha “fregato” a Fabrizio sarà coprotagonista e colonna sonora dello spettacolo. Tra le canzoni originali anche La Canzone del Cervello. Il divertente volo fra i nostri neuroni è un viaggio teatrale appassionate e ironico che affronta dubbi, curiosità e perplessità e spiega la più recenti scoperte, illustrando come funziona la nostra “centrale operativa”, come mantenerla efficiente ed in che modo preservarla dalle malattie degenerative. Nel corso della serata si potrà scoprire da cosa sono generate le nostre dipendenze e le nostre debolezze nei confronti dei dolci, della nicotina, dell’alcol, del gioco, dello shopping. Qual è la vera natura del nostro rapporto con il sesso, il sonno, il cibo. E molte altre curiosità legate al nostro principale organo. Perché in fondo noi siamo il nostro cervello. Gli elementi scenografici sono stati creati dal maestro Carlo Cipollini che per l’occasione ha rappresentato una forma particolare di cervello: quello Pietrasantino. Visto il basso costo del biglietto, soltanto €10, e la piccola capienza del teatro ricavato nel Chiostro di Sant’Agostino, si consiglia di prenotare i posti su Ticketone o acquistare i biglietti al botteghino della Versiliana, i ritardatari li potranno acquistare anche la sera stessa. Tutto è pronto quindi per una serata divertente e intelligente.