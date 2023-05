Yamila Bertieri e Claudio Gemignani: Chifenti una bellissima frazione ma, un po’ trascurata.

Yamila Bertieri consigliere comunale a Borgo a Mozzano e Claudio Gemignani consigliere comunale a Bagni di Lucca, tornano a fare riparlare nuovamente della frazione di Chifenti che insieme a Fornoli (frazione di Bagni di Lucca), sono state negli ultimi anni oggetto delle loro istanze per la tematica “Ponte delle Catene” che unisce queste due frazioni e di conseguenza il comune di Borgo a Mozzano con quello di Bagni di Lucca.

Oltre al non vedere l’ inizio dei lavori al Ponte – esordiscono Bertieri e Gemignani – forse per causa mal tempo ma, noi seguiremo con costanza l’evolversi della situazione, dobbiamo anche assistere ad uno stato di abbandono e di inciviltà: erba alta e cestini che traboccano di rifiuti davanti alla struttura ma, non solo anche nella zona adiacente, che circonda tutta l’area del Ponte (sia nella parte di Chifenti che nella parte di Fornoli).

Per non parlare del cassonetto adibito alla raccolta degli abiti usati situato davanti ad un parco giochi e al cimitero della frazione di Chifenti.

Sono anni che segnaliamo lo stato in cui versa ma, ad oggi nulla è stato fatto.

Purtroppo- sottolineano i due consiglieri – c è chi decide di lasciare spesso e volentieri i vestiti fuori dai contenitori, che con il passare del tempo si accumulano a terra insieme alla sporcizia .

Noi capiamo che tali azioni sono il frutto di inciviltà delle persone ma, a maggior ragione dovrebbero essere installate le telecamere di videosorveglianza contro l’abbandono incontrollato dei rifiuti, previsto anche dalla legge, soprattutto in questi luoghi adiacenti ad un parco giochi e a un cimitero ma, soprattutto

oggetto di ripetuti comportamenti devianti.

Il rispetto per l’ambiente che ci circonda- concludono con fermezza Bertieri e Gemignani -deve esserci sempre.