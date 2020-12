Chiesta l’attivazione della Regione per le terme.

BAGNI DI LUCCA – Un incontro sul settore termale per unire le forze istituzionali e preparare una nuova ripartenza in risposta alla crisi Covid-19 col supporto della Regione Toscana: è quanto chiedono in una lettera rivolta al governatore Eugenio Giani i sindaci di quindici Comuni termali toscani tra cui Bagni di Lucca.