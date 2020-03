Chiarimenti su possibile chiusura Punto prelievi a Torre del Lago

Abbiamo raccolto, con preoccupazione, la voce di alcuni cittadini di Torre del Lago Puccini in merito alla possibile chiusura del Punto prelievi presso la Casa della Salute di via Aurelia, nella frazione.

Il nostro timore è che, se confermata, oltre a privare la cittadinanza di un servizio importante si finisca per incentivarne la mobilità, che è esattamente quanto si chiede di non fare in questo periodo di “protezione” dettato dall’urgenza di contenere la diffusione del contagio da Coronavirus.

Come associazione “Viareggio e Torre del Lago prima di tutto”, chiediamo ai responsabili dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest se questa ipotesi sia effettivamente sul tavolo e se, come speriamo, la risposta sarà negativa, di darne forte rassicurazione ai torrelaghesi. Nel caso in cui, invece, tale provvedimento fosse confermato da cause di forza maggiore, chiediamo un’informazione precisa, fornita nei giusti tempi e termini, per offrire ai cittadini una risposta utile alle loro necessità e preziosa per la salute collettiva.