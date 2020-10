Chiara Martini nominata assessore con delega alle attività produttive

Chiara Martini nominata assessore con delega alle attività produttive, sviluppo economico, politiche europee e programmazione strategica

Ricevute e accettate le dimissioni dell’assessore Valentina Mercanti, eletta in Consiglio Regionale, il sindaco Alessandro Tambellini ha firmato questo pomeriggio il decreto con cui nomina Chiara Martini assessore della Giunta comunale, conferendole le deleghe alle attività produttive, allo sviluppo economico, alle politiche europee e programmazione strategica.

Chiara Martini si è laureata nel 2002 in scienze politiche approfondendo le tematiche del diritto della Comunità Europea e del commercio elettronico. Dopo essersi occupata di progettazione per Lucense scarl e dopo un’esperienza all’estero, dal 2005, a seguito di un concorso, è divenuta dipendente della Provincia di Lucca nell’ufficio Politiche europee lavorando come project manager alla progettazione, gestione e rendicontazione dei progetti europei. In seguito, nell’ambito dell’Ufficio di presidenza e poi per la Segreteria generale della Provincia, si è dedicata alla programmazione e al controllo strategico. Attiva in politica da circa venti anni, è stata eletta nel 2017 consigliere comunale nella lista del Partito Democratico divenendo poi presidente della Commissione consiliare politiche di bilancio e sviluppo economico del territorio. È sposata e ha tre figli.