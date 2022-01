“Chi vuole un bell’agliaio, lo metta in Gennaio”.

Ora la terra è gelata, ma non lo sarà sempre, e qualche lavoro da fare c’è sempre in campagna e nell’orto, e la semina dell’aglio è uno di questi, anche se si fa in tempo fino a marzo.

Gli spicchi vanno interrati sempre con l’apice rivolto verso l’alto, collocati o in solchetti oppure in fori ricavati con un ” puntirùl”, un semplice cavicchio di legno, e ricoperti in entrambi i casi con 2-5 cm di terra.