Chi sono le nuove promesse dell’hotellerie?

Si scoprirà martedì 11 febbraio alle 20,30 all’Una Hotel di Lido, in occasione della prima edizione del Galà Versilia Hotellerie 2020, la serata promossa dall’Associazione Albergatori di Lido di Camaiore in collaborazione con Federalberghi Versilia.

Un evento in prima assoluta che vedrà la magica collaborazione tra tre chef stellati e i ragazzi dell’Istituto Alberghiero Marconi di Viareggio, tutti assieme per confezionare una cena unica a base di pesce per una serata di grande divertimento che sarà condita da musica, ballo e riconoscimenti.

A dare la propria disponibilità per proporre piatti d’eccezione sono stati infatti gli chef Luca Landi del Ristorante “Lunasia” di Viareggio, Maurizio Marsili del Ristorante “Pesce Briaco” di Lucca e Giuseppe Mancino de “Il Piccolo Principe” di Viareggio che lavoreranno gomito a gomito con i giovani allievi.

Durante la serata saranno consegnate tre borse di studio ad altrettanti studenti _ per le categorie sala, cucina e ricevimento _ che nel corso dell’anno scolastico sono stati segnalati per i lusinghieri risultati raggiunti.

“L’obiettivo di questa serata-evento _ dettaglia la presidente di Federalberghi Versilia, Maria Bracciotti _ è di far conoscere e conoscere le eccellenze del territorio,

offrendo una panoramica sulle risorse che rappresentano l’energia futura per noi imprenditori turistici sempre alla ricerca di nuove professionalità da impiegare.

Allo stesso tempo abbiamo trovato formativo, oltre che eccezionale, l’abbinamento tra chi ha avuto gran successo nel proprio mestiere e i giovani talenti che a loro possono ispirarsi. I ragazzi delle classi dell’alberghiero presenteranno un proprio antipasto e garantiranno il servizio in sala. Poi i tre segnalati in base ai risultati scolastici ottenuti, saranno premiati con borse di studio che ogni anno vogliono essere incentivo a credere in una missione di ospitalità che è l’ingrediente del settore turistico della Versilia”.

In pochi giorni sono già tante le prenotazioni al galà che avrà un costo di 30 euro a persona (tutto compreso)

Menù

Overture di Antipasti Finger Food

Istituto Alberghiero Marconi

Risotto in Maschera

Chef Luca Landi del Ristorante “Lunasia”

Ombrina in dolce cottura con variazione di carciofi

Chef Maurizio Marsili del Ristorante “Pesce Briaco”

Dessert artigianale

Chef Giuseppe Mancino de “Il Piccolo Principe”