Chi sono le donne più ricche in Italia e nel mondo? La classifica 2021

Chi sono le donne più ricche in Italia e nel mondo? In piena crisi globale dovuta al coronavirus, Forbes come da tradizione ha stilato la propria classifica in merito a questo 2021.

Per quanto riguarda la classifica mondiale, in questi primi mesi del 2021 è sempre in testa la statunitense Alice Walton, che lo scorso anno ha superato la francese Francoise Bettencourt Meyers a lungo in passato ha avuto in mano lo scettro di donna più ricca al mondo.

Chi invece solo di recente ha fatto il suo ingresso nella top 5 è MacKanzie Bezos, l’ormai ex moglie di Jeff Bezos divenuta miliardaria grazie alle azioni Amazon ora in suo possesso a seguito dell’accordo stipulato per il divorzio.

In Italia invece questa speciale classifica vede sempre in testa Massimiliana Landini Aleotti, vedova di Alberto Aleotti, da tempo incoronata da Forbes come la donna più ricca del nostro Paese.

Le donne più ricche d’Italia nel 2021

Prendendo come riferimento le stime sui patrimoni, in Italia le miliardarie non mancano. Ecco quali sono le cinque donne più ricche del nostro Paese secondo i dati del 2021.

Massimiliana Landini Aleotti – 6,6 miliardi di dollari

Massimiliana Landini Aleotti non solo è la donna più ricca d’Italia, ma anche la 198° al mondo. Il suo patrimonio deriva dall’eredità lasciata da suo marito Alberto Aleotti, scomparso nel 2014 e fautore delle fortune del colosso farmaceutico Menarini.

Miuccia Prada – 2,2 miliardi di dollari

Stilista nipote di Mario Prada, da quando Miuccia ha iniziato a disegnare anche lei collezioni per la casa di moda di famiglia, questa è diventata una delle più famose al mondo grazie al suo stile originale e creativo.

Giuliana Benetton – 2,0 miliardi di dollari

Seconda dei quattro Benetton, insieme ai fratelli Luciano, Gilberto e Carlo, da una piccola frazione del trevigiano Giuliana è riuscita a creare un marchio di grande successo. Con le holding di famiglia Edizione e Sintonia, dall’abbigliamento gli interessi si sono allargati anche nel retail e nelle infrastrutture.

Alessandra Garavoglia – 2,0 miliardi di dollari

Sorella di Luca Garavoglia è la direttrice del Consiglio d’Amministrazione del gruppo Campari, che comprende anche marchi come Skyy Vodka, Wild Turkey e Aperol, di cui il fratello è presidente.

Maria Franca Fissolo – 1,9 miliardi di dollari

Maria Franca Fissolo ha avuto a lungo lo scettro della donna più ricca d’Italia. Vedova di Michele Ferrero dell’omonimo gruppo, tra i leader al mondo del settore dolciario, fino a qualche anno fa era accreditata da Forbes di un patrimonio di oltre 25 miliardi di dollari.

La classifica delle donne più ricche al mondo nel 2021

Nel mondo dell’imprenditoria e dell’alta finanza, settori da sempre caratterizzati da una predominanza maschile, le donne purtroppo fanno ancora fatica a imporsi a differenza della sfera politica, dove non mancano o sono mancate le signore al comando.

Guardando la top 5 delle donne più ricche del mondo, in classifica troviamo infatti soprattutto ereditiere, anche se non mancano giovani imprenditrici e startupper pronte a scalare questa graduatoria.

Ecco chi sono le cinque donne più ricche al mondo nel 2021 e a quanto ammonta il loro patrimonio personale.

Alice Walton – 54,4 miliardi di dollari

Alice Walton a godere del titolo di donna più ricca del mondo. Appassionata di arte, alla sua collezione privata viene attribuito un valore di centinaia di milioni di dollari, deve la sua fortuna al fatto di essere la figlia di Sam Walton, il fondatore della celebre catena di distribuzione americana Walmart.

Francoise Bettencourt Meyers – 48,9 miliardi di dollari

Francoise Bettencourt Meyers è l’ereditiera, dopo la morte nel 2017 della madre Liliane, dell’impero L’Oreal. La sua famiglia al momento detiene il 33% delle quote del colosso francese nel mondo della cosmetica, capace di registrare nel 2019 5,54 miliardi di euro di profitti.

Julia Koch – 38,2 miliardi di dollari

Fa il suo ingresso direttamente nel terzo gradino del podio Julia Koch, vedova di David, venuto a mancare nell’agosto dello scorso anno e che insieme al fratello Charles era proprietario delle Koch Industries, un colosso operante in diversi settori dal petrolio fino all’energia e che nel 2018 ha fatturato 110 miliardi di dollari.

MacKenzie Bezos – 36,0 miliardi di dollari

Altra new entry è l’ex moglie di Jeff Bezos, il boss di Amazon e uomo più ricco al mondo. Dopo il divorzio che tanto clamore ha suscitato MacKenzie ha ottenuto circa 35 miliardi in azioni Amazon.

Beate Heister – 33,3 miliardi di dollari

Tedesca classe 1951, spostata con sei figli, è figlia di Karl Albrecht fondatore insieme al fratello della catena di supermercati Aldi dove Beate ha un posto nel board dell’azienda di famiglia. Molto schiva, di lei è molto difficile trovare informazioni o foto anche in rete.