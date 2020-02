CHI SONO GLI OSPITI DI “PARLIAMONE IN VILLA 2020” VILLA BERTELLI FORTE DEI MARMI

CHI SONO GLI OSPITI DI “PARLIAMONE IN VILLA 2020” VILLA BERTELLI FORTE DEI MARMI

Rita Dalla Chiesa

Giornalista e conduttrice televisiva, dopo gli esordi in Rai ha legato la sua immagine al programma Forum delle reti Mediaset. Ha condotto parecchie trasmissioni di successo sia in Rai che a Mediaset. È stata sposata col conduttore Fabrizio Frizzi, è figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ucciso dalla mafia a Palermo nel 1982. Scrittrice, la sua ultima opera che presenta a Forte dei Marmi è “Mi salvo da sola”.

Domenico Manzione, Umberto Guidi e Adolfo Lippi

Domenico Manzione è un magistrato e politico. Già Sottosegretario agli Interni è componente del Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura.

Umberto Guidi, giornalista a lungo nella redazione di Viareggio de La Nazione. Grande esperto di storia locale, di Carnevale di Viareggio e di cinema e autore di libri sul grande schermo”. È stato vicedirettore artistico del Festival EuropaCinema.

Adolfo Lippi è giornalista, scrittore e regista che per la Rai ha firmato centinaia di programmi di grande successo.

Tutti e tre parleranno di uno scandalo che vide coinvolto Giacomo Puccini.

Paolo Del Debbio

Giornalista e conduttore di programmi Tv di successo come l’ultima fatica “Diritto e rovescio”. È stato tra i promotori nel 1994 della costituzione di Forza Italia. È docente di etica ed economia all’Università Iulm di Milano. Autore di numerosi testi e libri di economia ed etica.

Giordano Bruno Guerri

Storico, saggista, giornalista e accademico italiano. È un noto studioso del XX secolo, in particolare del ventennio fascista e dei rapporti tra italiani e chiesa cattolica. Docente di storia contemporanea in Italia e all’estero è direttore della Fondazione del Vittoriale, la casa di Gabriele D’Annunzio a cui ha ridato slancio con iniziative e acquisizioni. Grande le sue battaglie politiche riformistiche e liberali. A villa Bertelli presenta il suo libro “Disobbedisco: 500 giorni di rivoluzione”.

Andrea Biavardi

Direttore delle riviste For Men Magazine, In Viaggio, Natural Style e Airone, è anche un volto noto televisivo. Nella sua più che trentennale carriera giornalistica, iniziata a Il Giornale nel 1977, ha diretto anche i quotidiani La Nazione e Il Giorno. Presenta il libro “Sangue del tuo sangue” sul drammatico fenomeno del femminicidio.

Alessandro Greco e Beatrice Bocci

Entrambi conduttori televisivi, uniti dal 1997. Beatrice Bocci nel 1994 arriva seconda a Miss Italia ed entra nel mondo della Tv e del cinema. Alessandro Greco è conduttore, attore, imitatore e cantante. Si afferma col programma “Furore”. Dopo aver presentato l’ultima edizione di Miss Italia è conduttore di programmi in un noto network radiofonico. Presentano il loro libro scritto con Tiziana Lupi dal titolo “Ho scelto Gesù. Un’infinita storia d’amore” che parla della loro conversione sincera verso la Fede.

Roberto Alessi

Giornalista, ha fondato con Silvana Giacobini il settimanale Chi. Opinionista Tv, esperto di gossip oggi dirige Novella 2000. Presenta il libro sul centenario di Novella 2000, un secolo di storia del costume italiano attraverso le pagine e le copertine di una rivista che ha avuto tra le sue firme Pirandello e Deledda.

Franco Cardini

Storico, saggista e docente universitario. È un profondo studioso del Medioevo. Ha preso posizione contro le guerre in Afghanistan e in Iraq. È stato componente del Cda della Rai e socio di numerose organizzazioni scientifiche italiane e straniere. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti per i suoi importanti studi accademici. Autore di grandissimo successo di saggi e libri il professor Franco Cardini ha ricevuto decine di premi letterari e storici. A Forte dei Marmi parlerà di storia attraverso il suo libro “Le interviste impossibili” pubblicato con La Vela.

Dario Salvatori

Giornalista, autore e conduttore di programmi, critico musicale di punta della Rai. È anche responsabile artistico del patrimonio sonoro della Rai: Dario Salvatori è un’autentica enciclopedia della musica. È autore di saggi e biografie delle star della musica italiana e internazionale oltre che di pubblicazioni sulla storia del Festival di Sanremo di cui è cantore da tantissimi anni.

Gennaro Sangiuliano

Giornalista e saggista italiano, direttore del Tg 2 dopo aver diretto il quotidiano Roma di Napoli ed essere stato vicedirettore di Libero e del Tg1. Profondo conoscitore di politica estera ha vinto numerosi premi giornalistici. Presenta il suo ultimo libro su Xi Jinping e la sua ascesa nella Cina moderna.