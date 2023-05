Chi si ripara sotto la frasca, ha quella che piove e quella che casca.

L’acqua che non piove resta in cielo per domani.

Quando piove e tira vento, serra l’uscio e statti dentro.

Oggi pioggia e domani vento, tutto muta in un momento.

Cielo a pecorelle, acqua a catinelle

Quando Dio vuole a ogni tempo piove.

Piove sul bagnato.